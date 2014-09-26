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Всем доброго времени суток, в фрилансе новичек, так что не ждите здесь разных трактатов о моих успехах, да и зачем Вам тратить свое время на чтение всего этого?

О себе хотел бы рассказать, что я ответственный, целеустремленный, молодой, энергичный человек и часть этой самой энергии с удовольствием мог бы использовать для исполнения Вашего заказа. Работу делаю качественно, по мере возможностей быстро и, что немаловажно, недорого, для постоянных заказчиков делаю скидки.

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