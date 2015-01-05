Фотограф на свадьбу Андрей Воробьев
- Здравствуйте) рад вас приветствовать! Необычное свадебное фото – Классика, Креатив, Постановка и Репортаж
- Фотосъемка в Москве и Московской области, в Краснодаре и Краснодарском крае, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсе, Славянске-на-Кубани, Майкопе
- Фотоуслуги:
- Постановочная и репортажная Классическая и Креативная свадебная фотосъемка
- До свадебная фотосъемка (Лав Стори)
- Послесвадебная фотосъемка (Постведдинг)
- Фотосъемка девичника
-.Фотосъемка венчания и крестин
-.Фотосъемка корпоративных праздников и дня рождения
- Детские фотосессии
- Фотосъемка будущих мам
- Пляжные фотосессии
- Студийные фотосессии- Фотосъемка портфолио модели
- Сайт - Фотограф Андрей Воробьев
- Телефон в Москве и области +7 (903) 720-59-94Телефон в Краснодарском крае +7 (967) 666-96-69
- С уважением, фотограф Андрей Воробьев, желаю Здравия ипроцветания)