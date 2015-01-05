Свадебный фотограф Андрей Воробьев

Фотограф на свадьбу Андрей Воробьев

- Здравствуйте) рад вас приветствовать! Необычное свадебное фото – Классика, Креатив, Постановка и Репортаж

- Фотосъемка в Москве и Московской области, в Краснодаре и Краснодарском крае, в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Туапсе, Славянске-на-Кубани, Майкопе

- Фотоуслуги:

- Постановочная и репортажная Классическая и Креативная свадебная фотосъемка

- До свадебная фотосъемка (Лав Стори)

- Послесвадебная фотосъемка (Постведдинг)

- Фотосъемка девичника

-.Фотосъемка венчания и крестин

-.Фотосъемка корпоративных праздников и дня рождения

- Детские фотосессии

- Фотосъемка будущих мам

- Пляжные фотосессии

- Студийные фотосессии- Фотосъемка портфолио модели

- Сайт - Фотограф Андрей Воробьев

- Телефон в Москве и области +7 (903) 720-59-94Телефон в Краснодарском крае +7 (967) 666-96-69

- С уважением, фотограф Андрей Воробьев, желаю Здравия ипроцветания)