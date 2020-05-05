va-mar

Владислав Марценюк va-mar

 
36 летУкраина/Ильичевск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
VM Front-end Developer

Я  Front-end разработчик. 

SKILL:

HTML

 CSS3

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Нативный Java Script 

Git

Photoshop, lightroom. 

HTMLJavaPhotoshopGit
Портфолио