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Владислав Марценюк
va-mar
va-mar
36 лет
Украина
/
Ильичевск
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
VM Front-end Developer
Я Front-end разработчик.
SKILL:
HTML
CSS3
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Нативный Java Script
Git
Photoshop, lightroom.
HTML
Java
Photoshop
Git
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