ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ.

Жизнь мне преподала замечательный урок. За что я так благодарен ей и говорю постоянно спасибо моей жизни, спасибо моей судьбе! Спасибо за аварию мою, спасибо за все, что случилось со мною - спасибо за эту именно эту жизнь и я не хочу другую. Я многое потерял, потерял любимую женщину, но приобрел гораздо, гораздо и несоизмеримо большее и столько, что не снесу и потому и делюсь я со всеми этим миром, этой любовью. этой вечностью и своей жизнью. И готов без остатка отдать ее вам - живите с миром и любовью, любите всех и все. Да прибудет с вами Господь! И чтобы вы немного поняли меня, я вам расскажу коротко о себе. Именно немного, потому как я до сих пор все понимаю, слышу и пишу для себя, быть может, потом, кому-нибудь и пригодится это все. Немного о себе. Жизнь уходит стремительно, мне хватило сполна всего, что я уже перенес. 12 лет назад, произошла со мною авария, где погибла моя жена и сам я оказался за той гранью жизни, из которой возвращаются - лишь единицы. Глубокая кома, мое тело не подавало признаков жизни больше 30 дней, работая лишь от искусственных аппаратов поддержания жизни, и я очнулся. Затем 6 месяцев висел на бандаже, 7 тяжёлых операций, каждая по 10 часов, и далее, долгий, очень долгий курс реабилитации и вот хожу, живу теперь, наполовину из железа я. Вот мой эпикриз: диагноз при поступлении: тяжелая сочетанная автодорожная травма – ЗЧМТ, за-крытая травма грудной клетки с глубоким ушибом легких, и органов средостенной полости. Закрытый скальчатый перелом хирургической шейки левого плеча, левой локтевой кости, средней трети левого бедра, левой ключицы с глубоким смещением отломков. Отрытый скальчатый перелом левого локтевого отростка. Разрыв лонного и левого крестцового подвздошного сочленения с большим расхождением половин таза. Множественные разрывы кожных тканей, ушибы конечностей головы и всего туловища. Очень глубокий травматический шок, пульс нитевидный, собственного дыхания нет. Живу в миру и созерцаю я его. Дышу и надышаться не могу, смотрю, и насмотреться не могу. Ведь я живу и радуюсь всему: будто боль ко пришла, иль горе навестила - всему я в жизни рад. Я снова жив, что может хуже быть? Ничто! И боль, несчастье - всё это жизнь, всё приму - за всё спасибо я скажу. И поклонюсь и улыбнусь всему! И усмехнусь другим, тем другим в ответ, которые не понимают, что хуже, только смерть. И то, как посмотреть? За гранью той я был, и смерть не страх, смерть лишь конец, той части жизни, что прожил ты уже. Не потому, что вот пришла она, а потому, что всё конец. Конец всему - к чему стремился в данный миг, тому, чего ты не добился. А надо ли тебе всё это? Ты так решил, решил вот так ты жить и получить и то и это, - хотел от жизни всё забрать. В итоге, ничего не взял. Пустой, никчёмный ты ушёл! И жить не жил - всё так стремился выжить ты. В итоге всё тебе дано сполна - лишь пустота пустейшая окутала твою всю душу. Наполнила тебя сполна, что через края видна. Вот так мы жизнь прозябаем: мечтаем и стремимся, себя и своего родного - наполнить пустотой, что б места Свету не осталось, что б грязь заполнила всю душу, и поглотила целиком, и утопила, тебя и продолжение твоей крови в болоте черноты людской, тех необъятных, столь ненасытных желаний человека. И зависти, а почему всё той. не мне, и лишь ей одной, и я хочу, и мне всё это надо. Всё мы продаём за эту пустоту, за золотого счастья миг - всю жизнь души своей мы отдадим. Не ценим душу, и жизнь свою мы топчем, и топчемся на месте. и другого мы затопчем, научим мы его той жизни человека, к которой так стремимся все. Далёк я стал от той своей ушедшей жизни, ушёл от той суеты, и возвращаться не хочу. Ведь я живу, и эту жизнь хочу всем вам отдать, всю, без остатка и объяснить и показать, как просто, как прекрасно жить лишь человеком. Но перестал всё это говорить и говорю с собой, и миром наполняюсь. Вот так живу, и больше не пишу я книги, остановился на 16 книг своих - не надо никому. Всё больше получаю, всё больше отдаю: улыбкой просто так, и словом добрым. Мир прекрасен, и всё в миру! Я разбился в ДТП, да так, что на все мои сверх операции ушли все мои многочисленные сбережения, такие операции у нас до сих пор не делали и с Москвы заказывали и аппаратуру, и профессора и сами стяжки из титана. И тут речь стояла об очень и очень многом: буду я ходить и за собою ухаживать или останусь недвижим на всю новую свою жизнь. И ставки очень высоки. Отдал я все не думая, что было только у меня, у моих родственников, у моей мамы - все. И потому речь о каком-то начальном капитале не для меня. Мне бы хоть как-то, где-то под-заработать. Ведь я если даже сам хожу и сам все делаю, то на работу меня нигде, нигде не берут, даже в частные структуры. Пробовал, но мне категорически запрещены психологические нагрузки - когда работал главным механиком, затем зам директора по транспорту, то начал падать в обмороки, произвольно и в основном об асфальт, по рассекал себе все брови и губы. Ну что, положили в хирургию и хотели было мне сделать трепанацию черепа, но я на отрез отказался от такой вот операции - слишком последствия не хорошие. У нас много таких людей ходит, при встрече - дурачки, да и только. Продержали месяц, прокапали всякими микстурами, сделали компьютерную топографию, ничего не увидели плохого и выписали, но при условии запрета на любую руководящую должность, а физически, у меня так и так запрет. И получается, что мне никак работать нельзя. И при этом, мне сняли всякую группу инвалидности. И куда я только не обращался - все бес толку. И до недавнего времени сидел я "в долгах, как в шелках",и если бы не стремительный прыжки биткоина, я не знал бы как из них мне вылезти. Но спасибо. все прошло именно так. как мне хотелось. Я рассчитался со своими кредиторами, которые мне всю плешь проели. И как приятно мне, когда я никому ничего не должен и я стал наконец-то жить человеком. а не стремиться вечно выжить в этом мире. Я жил наверное как все - все стремился ухватить, приобрести. все взять. все достать и стать очень богатым. Не знал я ранее, что все и есть у меня самого, под моими ногами, во мне самом - я полон сам несметными богатствами. Теперь я самый богатый и счастливый человек. Я живу в мире с собою, с окружающими людьми, со всем окружающим миром и миром тем, какой он есть сейчас у меня и ни где-то там. на Багамах, а здесь! Я живу!!! А вы? Мир дому вашему! Живите с Богом! Помогайте людям, до новых встреч. Пишите, и каждому письму я рад. И этим миром - всю свою семью наполните! Вадим.