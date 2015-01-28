vadimshevchenko

Вадим vadimshevchenko

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи. Более 4 лет опыта работы. Знание: HTML, PHP, CSS, Java-script, Photoshop.

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи.

Более 4 лет опыта работы.

Создание и наполнение таких сайтов:

http://diamond-project.com.ua/

http://diamond-design.com.ua/

http://diamond-geo.com.ua/

http://diamond-realty.com.ua/

http://palladiy.kiev.ua/

http://otpusk.ua/

http://nichosting.com.ua/news

http://zverskiy.com.ua/

Администрирование в таких CMS: Joomla (Justina), Bitrix, Shop-Script, Web Assist, eSites Builder, UMI, ShopCMS, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, OWOX, различные самописные CMS.

Знание: HTML, PHP, CSS, Java-script, Photoshop.