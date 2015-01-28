vadimshevchenko

Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи. Более 4 лет опыта работы. Знание: HTML, PHP, CSS, Java-script, Photoshop.
Наполнение любых сайтов. Каталоги товаров, тексты, статьи.
Более 4 лет опыта работы.
Создание и наполнение таких сайтов:
http://diamond-project.com.ua/
Администрирование в таких CMS: Joomla (Justina), Bitrix, Shop-Script, Web Assist, eSites Builder, UMI, ShopCMS, Amiro, ArwShop, OSCommerce, Magento, TYPOlight, OWOX, различные самописные CMS.
Знание: HTML, PHP, CSS, Java-script, Photoshop.