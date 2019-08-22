vadym_magerko

Мы не создаем вам рекламу, мы увеличиваем вам продажи.

Привет! Меня зовут Вадим, я специализируюсь на том что умею привлекать клиентов почти в любой бизнес через Instagram. Уже на протяжении 2-ух лет мы с командой успешно продвигаем коммерческие и личные страницы в социальных сетях и имеем уже достаточно большой опыт в работе SMM. Готовы взять проект любой сложности. мы не создаем вам рекламу, мы увеличиваем вам продажи!

Кейсы можете посмотреть здесь: https://instagram.com/vmgroup.agency

По всем вопросам звоните: +380991327474 - Вадим