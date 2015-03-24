Они Смеялись, Когда Я Сел За Компьютер.., Но Когда Я Начал Писать!

Во фриланс я пришел сравнительно недавно, и так сложилось,что свой путь я решил начать с написания текстов. За некоторое время я успел

приобрести небольшой опыт в копирайтинге. И именно в копирайтинге я собираюсь

строить свою дальнейшую карьеру.

Какой я?

Честный. Эта одна из моих черт характера. Не знаю, хорошо это или плохо, но все же обещаю быть честным со своими заказчиками.

Надежность – мое второе имя. Конечно же, у меня не получиться находиться на связи круглые сутки. Я же не робот. А вот находиться в

нужном месте и в нужное время уже про меня.

Я разносторонний человек. Не буду говорить, что я хорошо ориентируюсь в любой сфере. Это будет не правда. Я готов развиваться и учиться.

Справедливо реагирую на критику.

На данный момент я готов писать хорошие тексты на интересные темы. Предлагайте и интересуйтесь.