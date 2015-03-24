Во фриланс я пришел сравнительно недавно, и так сложилось,что свой путь я решил начать с написания текстов. За некоторое время я успел
приобрести небольшой опыт в копирайтинге. И именно в копирайтинге я собираюсь
строить свою дальнейшую карьеру.
Какой я?
Честный. Эта одна из моих черт характера. Не знаю, хорошо это или плохо, но все же обещаю быть честным со своими заказчиками.
Надежность – мое второе имя. Конечно же, у меня не получиться находиться на связи круглые сутки. Я же не робот. А вот находиться в
нужном месте и в нужное время уже про меня.
Я разносторонний человек. Не буду говорить, что я хорошо ориентируюсь в любой сфере. Это будет не правда. Я готов развиваться и учиться.
Справедливо реагирую на критику.
На данный момент я готов писать хорошие тексты на интересные темы. Предлагайте и интересуйтесь.