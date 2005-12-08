Команда квалифицированных специалистов

Каждый из нас занимается любимым делом, а поэтому подходит к решению задач профессионально, ежедневно оттачивая и повышая свой профессионализм. Применение новых методов решения, поиск оригинальных идей, и, конечно же, постоянное стремление быть лучшими — вот немногие факторы, которые позволяют нам развиваться и двигаться вперед.

Мы используем технологии

Интернет технологии: PHP, PERL, CGI, JavaScript, VBScript

Дизайн: мы используем PhotoShop (+Image Ready), Flash MX, Corel Draw, 3dMax, InDesign

Программирование: C#, VB.NET, C++, VB/VBA, Java

Базы данных: MS SQL Server, MS Access, MySQL, PostgreSQL, Oracle

Приходите к нам – и Вы сами убедитесь в наших возможностях!