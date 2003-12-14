Фрілансер

Маю досвід в створенні логотипів, банерів,обробці фотографій та іншого.

Розроблюю унікальні та ефективні логотипи для різних компаній. Мій підхід базується на вивченні бренду та цільової аудиторії для створення запам'ятовуваних ідентифікаторів. Також можу створювати привабливі та ефективні банери для веб-сайтів, соціальних мереж та рекламних компаній. Розуміння потреб клієнтів та створення графічного контенту, який відповідає їхнім цілям. Маю навички у ретуші, кольорокорекції та покращенні зображень для різних цілей, включаючи особисті та комерційні проекти. Перекладаю тексти з англійської на українську або російську мови на основі відтворення змісту та стилю оригіналу.