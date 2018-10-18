valeriya_ts

Валерия Цыпина valeriya_ts

 
66 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Редактор, литературный редактор, корректор

Корректирование и редактирование текстов, статей, книг, дипломных работ, диссертаций. Абсолютная грамотность, чувство стиля. Русский и украинский язык в совершенстве. 

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$30
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Отзывы заказчиков
IT-party
Татьяна 
46 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Редакция-коррекция практического руководства
Валерия Семеновна заслуживает самых лучших отзывов и похвал. Высокая квалификация и опыт этого редактора проявляется в самых мелких деталях. Она - прекрасный стилист, грамотна, пунктуальна, аргументирована, добросовестна. Обязательно продолжим работу с Валерий Семеновной над другими проектами. Рекомендую этого редактора.
Очень приятно работать с Татьяной. Четкая и слаженная работа, своевременная оплата. Рекомендую Татьяну как добросовестного и ответственного заказчика.
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