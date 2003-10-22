✌ Hey! ✌ Шукаєте людину, яка швидко та досконало впорається з Вашою роботою? Тоді я до Ваших послуг! ✔

Всім привіт! ☺

Мене звати Валерія, я молодий копірайтер зі Львова, який допоможе Вам вчасно виконати Ваше замовлення. Я чудово розмовляю та пишу українською та російською мовами.Безперечно, перекладаю англійською та іншими мовами. Маю чималий досвід з написанням чудових статей на любу тематику. Готова прислухатись до Ваших прохань щодо написання тої чи іншої роботи.

Роботу виконую вчасно та результативно,працюю максимально швидко та за хорошою ціною.

Буду дуже рада з Вами співпрацювати! ❤