valerrryyyy

Валерія Войтюк valerrryyyy

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
✌ Hey! ✌ Шукаєте людину, яка швидко та досконало впорається з Вашою роботою? Тоді я до Ваших послуг! ✔

Всім привіт! ☺

Мене звати Валерія, я молодий копірайтер зі Львова, який допоможе Вам вчасно виконати Ваше замовлення. Я чудово розмовляю та пишу українською та російською мовами.Безперечно, перекладаю англійською та іншими мовами. Маю чималий досвід з написанням чудових статей на любу тематику. Готова прислухатись до Ваших прохань щодо написання тої чи іншої роботи.

Роботу виконую вчасно та результативно,працюю максимально швидко та за хорошою ціною.

Буду дуже рада з Вами співпрацювати! ❤

#27Русский язык
#31Написание обзоров
#35Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1177
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук
Русский языкНаписание обзоров
Вже не перший раз обираю Валерією виконавцем, замовлення виконано вчасно та якісно
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук на англійській мові
Английский языкНаписание обзоров
Замовлення виконано вчасно та якісно