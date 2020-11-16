valerykay

Валерия valerykay

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Адаптивная верстка сайтов

Навыки и умения:

 - HTML5, CSS3, jQuery; 

 - Javascript;

 - Адаптивная верстка;

 - Верстка из Figma(Photoshop).

Образование - высшее техническое, владею английским на уровне С1

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Отзывы заказчиков

Smoop123
Алексей 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
25 отзывов
$5
10 баллов
4 года назад
Перевод публикации с русского на английский 232 слова
Хорошо и быстро перевела русский текст на английский. Советую!
Хороший заказачик, быстро отвечает, было приятно сотрудничать!
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