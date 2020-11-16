Адаптивная верстка сайтов
Навыки и умения:
- HTML5, CSS3, jQuery;
- Javascript;
- Адаптивная верстка;
- Верстка из Figma(Photoshop).
Образование - высшее техническое, владею английским на уровне С1
Telegram: valerykay
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Портфолио
- Верстка landing page49 просмотров
- Адаптивная верстка сайта52 просмотра
- Перевод видео eng-rus86 просмотров
- Технический перевод eng-rus93 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Хорошо и быстро перевела русский текст на английский. Советую!
Ответный отзыв
Хороший заказачик, быстро отвечает, было приятно сотрудничать!