valeryshustikova

Инфографика карточек товара для Ozon Wildberries

Здравствуйте! Меня зовут Лера, я контент менеджер по маркетплейсам.

Первым делом потенциальный покупатель обращает внимание именно на фотографию товара, следовательно, чтобы выгодно отличаться от других продавцов необходимо создать правильную и продающую инфографику. Есть статистика, согласно которой контент с применением визуализации информации (в виде картинок, цифр, графиков и т. п. ) привлекает на 94% больше трафика, чем просто фотография или текст. Доверьтесь мне и я нанесу продающую инфографику для вашего товара.

Сделаю так, чтобы потенциальные покупатели предпочитали ваш товар, а не конкурентов.

Что вы получаете в итоге?- цветокоррекция ваших фото;- обрезка фона при необходимости;- подбор теста для инфографики, если у вас нет идей, что писать (анализирую отзывы и вопросы у конкурентов, чтобы закрыть все вопросы ваших клиентов);- нанесение инфографики, текста, учитывая ваши пожелания и фирменный стиль, или вы можете положиться на меня в выборе стилистики.- правки макета.- по согласованию - могу подготовить 2 варианта главного фото, на выбор.-cтильные и уникальные карточки, которые будут улучшать продажи

А также лояльный прайс, который лучше вы не найдёте ни у кого)Что потребуется от Вас?

Подробное техническое задание, так мы с вами быстрее придём к конечному результату

Фото хорошего качества

Примеры работ - https://disk.yandex.ru/d/OS6SVS3JvUO7rw