Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия123 просмотра
- Дизайн интернет - магазина детской обуви128 просмотров
- Сайт для мебельной фирмы160 просмотров
- Сайт для фирмы строительных материалов179 просмотров
- Дизайн сайта фирмы строй-материалов230 просмотров
- Дизайн сайта мебельной компании "Трон"158 просмотров
- Дизайн сайта строительной компании128 просмотров
- Логотип компании Z-Studio154 просмотра
- Виртуальный 3D - DVD бокс128 просмотров
- Виртуальный 3D - DVD бокс129 просмотров
- Логотип норвежкой компании WIN151 просмотр
- Вёрстка с использованием яваскрипт102 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
13 лет назад
Наверное, он сделал бы хороший сайт, но ... пропал безвести. Вроде всё делал хорошо, понимал с полуслова, показывал скрины, а потом исчез...
$30
0 баллов
13 лет назад
Не рекомендую Работа была простая. Исполнитель получил ТЗ и сайт пример, который надо было скопировать в другом цвете. На заданный вопрос есть ли вопросы по ТЗ, или сайту ответил: "ТЗ подробное все понятно, вопросов нет". Дважды назначал сдачу проекта- однако на связь не выходил и соответственно ничего не сдал. Когда появлялся выяснялось. что ТЗ размытое, все не понятно, вставку контента он не ожидал- хотя это стояло даже в вакансии. На третий раз выдал "оригинальный дизайн" не имеющий ничего общего с предоставленным образцом и не понял моих притензий. Всем желающим готов выслать мой образец и дизайн исполнителя, для веселой игры- кто больше найдет отличий. Вообщем потерянное время, как минимум! Дал другому исполнителю- получил готовый диз, в соответствии с ТЗ, через 3 часа.
Ответный отзыв
Неадекватный заказчик, не знает, что хочет. Дал ТЗ стиля "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Привёл пример - сайт, и сказал, сделать в синих тонах. Всё было выполнено - работу опубликую в портфолио, однако и тут он остался не доволен. Рекомендую сотрудничать только тем, кто умеет читать мысли, остальным просьба воздержаться от сотрудничества с этим человеком. Полный неадекват.