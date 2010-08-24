vaniarookie

Иван Петренко vaniarookie

 
37 летРоссия/Краснодар
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
martell_ss
Марта 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$100
0 баллов
13 лет назад
Нужно создать информационный портал
Наверное, он сделал бы хороший сайт, но ... пропал безвести. Вроде всё делал хорошо, понимал с полуслова, показывал скрины, а потом исчез...
craftm
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
0 баллов
13 лет назад
Сайт визитка
Не рекомендую Работа была простая. Исполнитель получил ТЗ и сайт пример, который надо было скопировать в другом цвете. На заданный вопрос есть ли вопросы по ТЗ, или сайту ответил: "ТЗ подробное все понятно, вопросов нет". Дважды назначал сдачу проекта- однако на связь не выходил и соответственно ничего не сдал. Когда появлялся выяснялось. что ТЗ размытое, все не понятно, вставку контента он не ожидал- хотя это стояло даже в вакансии. На третий раз выдал "оригинальный дизайн" не имеющий ничего общего с предоставленным образцом и не понял моих притензий. Всем желающим готов выслать мой образец и дизайн исполнителя, для веселой игры- кто больше найдет отличий. Вообщем потерянное время, как минимум! Дал другому исполнителю- получил готовый диз, в соответствии с ТЗ, через 3 часа.
Неадекватный заказчик, не знает, что хочет. Дал ТЗ стиля "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что". Привёл пример - сайт, и сказал, сделать в синих тонах. Всё было выполнено - работу опубликую в портфолио, однако и тут он остался не доволен. Рекомендую сотрудничать только тем, кто умеет читать мысли, остальным просьба воздержаться от сотрудничества с этим человеком. Полный неадекват.
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