Не рекомендую Работа была простая. Исполнитель получил ТЗ и сайт пример, который надо было скопировать в другом цвете. На заданный вопрос есть ли вопросы по ТЗ, или сайту ответил: "ТЗ подробное все понятно, вопросов нет". Дважды назначал сдачу проекта- однако на связь не выходил и соответственно ничего не сдал. Когда появлялся выяснялось. что ТЗ размытое, все не понятно, вставку контента он не ожидал- хотя это стояло даже в вакансии. На третий раз выдал "оригинальный дизайн" не имеющий ничего общего с предоставленным образцом и не понял моих притензий. Всем желающим готов выслать мой образец и дизайн исполнителя, для веселой игры- кто больше найдет отличий. Вообщем потерянное время, как минимум! Дал другому исполнителю- получил готовый диз, в соответствии с ТЗ, через 3 часа.