vanyalipskiy474

Ваш лучший специалист в работе з текстами.
Здравствуйте.
Мое имя Иван.
Я проживаю в чудесной стране в Украине.
Более 3-х лет посвящаю себя удалённой работе.
Ранее работал в Инстаграмме,где занимался активно продажами продуктов.
Изучаю логистику и бизнес-менеджмент.
Около 2х лет занимаюсь работой с текстовыми документами разной сложности,а именно обработка текстов, набор , копирайт, сложный рерайт, нейминг.
Свободно владею польским, английским языком.
Работаю всегда на результат и на качество.
Буду рад сотрудничеству