vanyalipskiy474

Ваш лучший специалист в работе з текстами.

Здравствуйте.

Мое имя Иван.

Я проживаю в чудесной стране в Украине.

Более 3-х лет посвящаю себя удалённой работе.

Ранее работал в Инстаграмме,где занимался активно продажами продуктов.

Изучаю логистику и бизнес-менеджмент.

Около 2х лет занимаюсь работой с текстовыми документами разной сложности,а именно обработка текстов, набор , копирайт, сложный рерайт, нейминг.

Свободно владею польским, английским языком.

Работаю всегда на результат и на качество.

Буду рад сотрудничеству