Работу делаю качественно и в срок!
Здравствуйте!
Меня зовут Вартан. Занимаюсь фотографией и графическим дизайном с 2003 г.
Офлайн работаю в фотосалоне, онлайн на биржах фриланса.
К работе всегда подхожу ответственно и добросовестно!
Работу выполняю качественно, в срок и с учетом всех пожеланий заказчика.
Обращайтесь!
Направления:
-ретушь и реставрация фотографий;
-раскрашивание ч/б фотографий;
-коллажирование;
-обтравка изображений;
-замена фона на фотографиях;
-3d коробки для инфопродуктов (eCover);
-визитки, баннеры, буклеты, афиши, грамоты, открытки.......
Способы оплаты
- электронными деньгами Яндекс, Вебмани, Qiwi
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Спасибо за внимание!
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Портфолио
- Замена фона126 просмотров
- Замена фона130 просмотров
- Замена фона115 просмотров
- Реставрация фотографии102 просмотра
- Реставрация фотографии113 просмотров
- Реставрация фотографии110 просмотров
- Реставрация фотографии105 просмотров
- Реставрация фотографии103 просмотра
- Реставрация фотографии100 просмотров
- Реставрация фотографии121 просмотр
- Реставрация фотографии108 просмотров
- Реставрация фотографии140 просмотров