Работу делаю качественно и в срок!

Здравствуйте!

Меня зовут Вартан. Занимаюсь фотографией и графическим дизайном с 2003 г.

Офлайн работаю в фотосалоне, онлайн на биржах фриланса.

К работе всегда подхожу ответственно и добросовестно!

Работу выполняю качественно, в срок и с учетом всех пожеланий заказчика.

Обращайтесь!

Направления:

-ретушь и реставрация фотографий;

-раскрашивание ч/б фотографий;

-коллажирование;

-обтравка изображений;

-замена фона на фотографиях;

-3d коробки для инфопродуктов (eCover);

-визитки, баннеры, буклеты, афиши, грамоты, открытки.......

Способы оплаты

- электронными деньгами Яндекс, Вебмани, Qiwi

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

VK: vk.com/club106014598

Спасибо за внимание!