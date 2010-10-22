varshagap1

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- Написать обзорную статью о любом автомобиле
- Написать обзорную статью на заданную тему (предварительно обсуждается)
- Написать курсовую или дипломную работу (гуманитарные и естественные дисциплины)
- Сочинить слоган, придумать название и т.п.
- Сочинить поздравление к празднику в стихотворной форме
- Разработать логотип.
- Нарисовать аватарку или иконку.
- Нарисовать значок для клана (для любого игрового проекта)
- Нарисовать большой клановый герб (для любого игрового проекта)
- Нарисовать иллюстрацию
- Расшифровать игровой ник (в рифме или в шутку)
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