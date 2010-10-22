varshagap1

ICQ: 478-835-111

- Написать обзорную статью о любом автомобиле

- Написать обзорную статью на заданную тему (предварительно обсуждается)

- Написать курсовую или дипломную работу (гуманитарные и естественные дисциплины)

- Сочинить слоган, придумать название и т.п.

- Сочинить поздравление к празднику в стихотворной форме

- Разработать логотип.

- Нарисовать аватарку или иконку.

- Нарисовать значок для клана (для любого игрового проекта)

- Нарисовать большой клановый герб (для любого игрового проекта)

- Нарисовать иллюстрацию

- Расшифровать игровой ник (в рифме или в шутку)