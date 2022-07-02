Специалист по Контекстной рекламе и Сео продвижению
Немного обо мне:
Работаю в диджитал сфере уже более трех лет.
Специализируюсь на сео продвижении и контекстной рекламе.
Навыки работы
Имею навыки работы со следующими сервисами:
Google Adwords, Редактор Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс Директ, Merchant Center.
Сертификация
Имею следующие сертификаты Google:
Основы AdWords
Сертификация AdWords по мобильной рекламе
Сертификация AdWords по поисковой рекламе
Сертификация AdWords по медийной рекламе
Сертификация по продаже цифровой рекламы
Портфолио
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