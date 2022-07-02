Специалист по Контекстной рекламе и Сео продвижению

Немного обо мне:

Работаю в диджитал сфере уже более трех лет.

Специализируюсь на сео продвижении и контекстной рекламе.

Навыки работы

Имею навыки работы со следующими сервисами:

Google Adwords, Редактор Google Adwords, Google Analytics, Google Tag Manager, Яндекс Директ, Merchant Center.

Сертификация

Имею следующие сертификаты Google:

Основы AdWords

Сертификация AdWords по мобильной рекламе

Сертификация AdWords по поисковой рекламе

Сертификация AdWords по медийной рекламе

Сертификация по продаже цифровой рекламы