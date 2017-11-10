vaskez

Екатерина vaskez

 
45 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Резюме

Опыт работы:

Сентябрь 2008 — февраль 2010

ДП Кларити-Украина

Заместитель директора

В компетенции:

  • административные , финансовые и текущие вопросы;
  • управление персоналом;
  • бухгалтерский и налоговый учет.
Декабрь 2007 —февраль 2008

Адамант ( IT / Интернет / Телеком), г.Киев

Руководитель проекта "Доменные имена"

• определение долговременной стратегии проекта,

• повышение доходности продаж,

• организация активных продаж,

• изучение и анализ рыночной конъюнктуры,

• разработка рекламной концепции проекта.

Апрель 2004 —сентябрь 2007

Беарс, г.Киев Бизнес-центр

Руководитель направления

  • Планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности направления.
  • Подготовка финансовой отчетности, анализ, поиск методов повышения рентабельности направления.
  • Разработка внутренней документации, должностных инструкций, стандартов обслуживания и систем мотивации персонала.
  • Производственно-хозяйственная деятельность:
- подписание договоров, контроль закупок та качества товаров;

- контроль и анализ товарных остатков, проведение инвентаризаций;

- разработка концепции кафе, ассортимента услуг, меню, ценообразование, формирование ассортиментной политики;

- организация обслуживания конференц-мероприятий

- вендинг-направление

  • Управление персоналом:
-формирование штатного расписания, графики смен.

- подбор и обучение персонала.