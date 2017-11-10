Резюме
Опыт работы:
Сентябрь 2008 — февраль 2010
ДП Кларити-Украина
Заместитель директора
В компетенции:
- административные , финансовые и текущие вопросы;
- управление персоналом;
- бухгалтерский и налоговый учет.
Адамант ( IT / Интернет / Телеком), г.Киев
Руководитель проекта "Доменные имена"
• определение долговременной стратегии проекта,
• повышение доходности продаж,
• организация активных продаж,
• изучение и анализ рыночной конъюнктуры,
• разработка рекламной концепции проекта.
Апрель 2004 —сентябрь 2007
Беарс, г.Киев Бизнес-центр
Руководитель направления
- Планирование и анализ финансово-хозяйственной деятельности направления.
- Подготовка финансовой отчетности, анализ, поиск методов повышения рентабельности направления.
- Разработка внутренней документации, должностных инструкций, стандартов обслуживания и систем мотивации персонала.
- Производственно-хозяйственная деятельность:
- контроль и анализ товарных остатков, проведение инвентаризаций;
- разработка концепции кафе, ассортимента услуг, меню, ценообразование, формирование ассортиментной политики;
- организация обслуживания конференц-мероприятий
- вендинг-направление
- Управление персоналом:
- подбор и обучение персонала.