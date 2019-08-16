Сайт "под ключ"

Программист по образованию

Создаю сайты с использованием CMS WordPress более 5 лет. Опыт работы как с FrontEnd, так и BackEnd. Знание и понимание html, php, java, c++ и других языков. Если какая-то тема мало знакома, немедленно её изучаю и внедряю в работу.

Также работаю с контентом - опыт построения семантического ядра, создания СЕО-текстов и статей более 3 лет. Излюбленная тематика: программное обеспечение, технические новинки, гаджеты, "инструкции" для пользователя. Также много путешествую - смогу написать о десятке стран со стороны организации поездки, личного опыта. Пишу статьи на русском и украинском, а также занимаюсь переводом с английского (уровень Upper Intermediate) и между этими двумя языками.

Также создаю уникальные рисованные карты в мультяшном стиле. Я использую свои навыки графического дизайна, картографии и, иногда, программирования - для создания уникальных макетов. Являюсь разработчиком таких карт уже более 8 лет.