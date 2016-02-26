Брендинг, айдентика, упаковка
Лого и фир. стили
Сайты и баннеры
Печатная реклама
Периодические издания
Презентации
Упаковка и ПОСм
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Иллюстрация для этикетки254 просмотра
- Для сайта «Витесс-авто»273 просмотра
- Семки282 просмотра
- «Златославная»273 просмотра
- Упаковка и ПОС-материалы для чая308 просмотров
- Вариант бланка и визитки «ДХ»260 просмотров
- Фирменный стиль «СитиПроджектГрупп»240 просмотров
- БрэндБук «Инвестиционной палаты»258 просмотров
- «Helicopters of Russia»238 просмотров
- Обложка календаря для «Маркетинг Драйв»386 просмотров
- Плакат ко дню города1422 просмотра
- «Стрит Едишн» журнал273 просмотра