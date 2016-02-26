vedmit

Миша vedmit

 
40 летРоссия/Воронеж
20 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Брендинг, айдентика, упаковка

Лого и фир. стили

Сайты и баннеры

Печатная реклама

Периодические издания

Презентации

Упаковка и ПОСм

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