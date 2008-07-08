Написание сценариев любого уровня доступности. От "идиоту ясно" до "даже автор не понимает". Но основной упор при своем самообучении делал на общедоступности, разбивая сюжет на определенные слои, каждый из которых доступен определенному уровню игроков и их запросам. Т.е. сюжет должен быть интересен всем.

К созданию сценария подхожу профессионально и постоянно самосовершенствуюсь, обучаясь по трудам известных киносценаристов и выводя свой новый жанр в игросценариях, условно названный символизмомом.

Есть два жанра, в которых я не работаю: классическая РПГ и квест. Т.е. эти жанры мною слабо освоены в плане техники создания сценария, поэтому не могу ручаться за качество.

Приоритетным жанром для меня является FPS с линейным сюжетом. Также RTS и TPS.

С удовольствием поработаю и над shareware.

Оплата: договорная, в зависимости от проекта(в разумных пределах).