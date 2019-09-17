vera_kalinina

Молодая мама в декрете, пока без опыта в направлении транскрибации и набора текстов, но ответственная и старательная!

Образование:

2010-2013 Киевский техникум электронных приборов (Экономика предприятия)

2013-2017 Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (Правоведение)

Опыт работы:

2011-2013 - Киевский техникум электронных приборов (Лаборант)

2013-2014 - Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (Старший лаборант кафедры гражданского и трудового права)

2014-2016 - ЧАО "Центр корпоративных решений", помощник юрисконсульта

2016 - ПАО "ПУМБ" (Специалист по работе с физ.лицами)

2016-2017 - ОО "Защита и реконструкция страны" (Юрист)

2018-2019 - ОО "Национальный мониторинг" (Юрист)