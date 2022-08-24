Здрaвствуйтe, мeня зовут Вера !
Я помогаю предпринимателям выходить на маркетплейсы и выводить проекты в топ.
Пpедлaгaю cвoи уcлуги специалиста пo pабoтe с WILDBERRIES.
Чем я могу Вам помочь:
- Консультация по любому вопросу
- Анализ товара
- Создание карточек товара
- Карточка товара с SEO оптимизацией( с ключевыми запросами)
- Полноценное ведение Ваших аккаунтов, в которую будет входить:
- регистрация на портале;
- работа с контентом: заполнение карточек товара (описание, название, характеристики), загрузка фото / видео, написание продающего текста;
- управление поставками: формирование заказа, контроль отгрузок, контроль остатков, отслеживание своевременного
пополнения ассортимента товаров на маркетплейсе;
- ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании, анализ продаж, мониторинг позиций карточек товара в поисковой выдаче маркетплейса, анализ конкурентов;
- продвижение товаров на маркетплейсе: участие в акциях, установление скидок и промокодов;
- взаимодействие с технической поддержкой маркетплейса;
- ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей;
- сбор данных и формирование еженедельной отчетности;
- поддержка по всем вопросам ежедневно.
- Обучение работе в личном кабинете