verachikicheva

Менеджер Wildberries.

Здрaвствуйтe, мeня зовут Вера !

Я помогаю предпринимателям выходить на маркетплейсы и выводить проекты в топ.

Пpедлaгaю cвoи уcлуги специалиста пo pабoтe с WILDBERRIES.

Чем я могу Вам помочь:

- Консультация по любому вопросу

- Анализ товара

- Создание карточек товара

- Карточка товара с SEO оптимизацией( с ключевыми запросами)

- Полноценное ведение Ваших аккаунтов, в которую будет входить:

- регистрация на портале;

- работа с контентом: заполнение карточек товара (описание, название, характеристики), загрузка фото / видео, написание продающего текста;

- управление поставками: формирование заказа, контроль отгрузок, контроль остатков, отслеживание своевременного

пополнения ассортимента товаров на маркетплейсе;

- ежедневный контроль за ценами, помощь в ценообразовании, анализ продаж, мониторинг позиций карточек товара в поисковой выдаче маркетплейса, анализ конкурентов;

- продвижение товаров на маркетплейсе: участие в акциях, установление скидок и промокодов;

- взаимодействие с технической поддержкой маркетплейса;

- ежедневная работа с отзывами и вопросами покупателей;

- сбор данных и формирование еженедельной отчетности;

- поддержка по всем вопросам ежедневно.

- Обучение работе в личном кабинете