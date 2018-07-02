vetrova1986

Евгения vetrova1986

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Стаж муниципальной службы 10 лет.
  • разработка или принятие участия в разработке документов правового характера.
  • участие в подготовке аналитического и отчетного материала.
  • представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах.
  • подготовка и разработка исковых заявлений, жалоб.
  • практика работы с правовыми документами о компенсации морального вреда.
Коротко о себе:

Грамотная, квалифицированная, инициативный работник, обладающий хорошими организаторскими способностями. Добросовестно отношусь к выполнению своих обязанностей. Постоянно повышаю свой профессиональный уровень. Обладаю необходимыми деловыми качествами, что положительно сказывается на результатах работы. В общении с коллегами и гражданами вежлива, корректна, пользуюсь уважением в обществе.