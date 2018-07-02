vetrova1986

Стаж муниципальной службы 10 лет.

разработка или принятие участия в разработке документов правового характера.

участие в подготовке аналитического и отчетного материала.

представление интересов в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах.

подготовка и разработка исковых заявлений, жалоб.

практика работы с правовыми документами о компенсации морального вреда.

Коротко о себе:

Грамотная, квалифицированная, инициативный работник, обладающий хорошими организаторскими способностями. Добросовестно отношусь к выполнению своих обязанностей. Постоянно повышаю свой профессиональный уровень. Обладаю необходимыми деловыми качествами, что положительно сказывается на результатах работы. В общении с коллегами и гражданами вежлива, корректна, пользуюсь уважением в обществе.