Программирование, Разработка

Занимаюсь программированием более 5 лет. Разработчик C#, .Net, C++.

Завершено 4 крупных проектов ЭРП и CRM.

1. Проект для компании Kigili который имеет по Турции более 280 магазинов.

Для данной компнии на протяжение 3 лет разрабатывали ERP — организационная стратегия интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами.

Данное приложение было Windows Приложение.

Используя компоненты: DevExpress

Состоял данные проект из основных моделей таких как:

- Финансы

- Отдел кадров

- Закупки

- Продажи

- Экспорт / Импорт

- Магазины

- управления трудовыми ресурсами

- Отчеты

- Учет

Моя ответственность в была за такие модели как (Отдел кадров,Магазины,управления трудовыми ресурсами,Отчеты)

Данному проекту так же было написано Веб Приложение (MVC) где было только Отдел Кадров.

Завершено более 18 сайтов.

Разработка Ботов.

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

Разработка программного обеспечения