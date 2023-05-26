Меня зовут Вадим, живу в красивейшем городе Санкт-Петербурге. Вместо обещаний «сделать круто и современно» лучше расскажу коротко о себе.
16 лет моя жизнь связана с дизайном. Все эти годы мне платили за работу и доверяли сложные и ответственные проекты. Думаю, что этот факт лучше скажет обо мне, чем расхваливание самого себя.
В 2004 году я удачно стартовал в должности руководителя отдела рекламы в одном из филиалов компании Гарант. Сделал и поддерживал корпоративный сайт, верстал новостной дайджест, делал айдентику.
С 2005-го начал обучать работе с графическими редакторами на курсах. Учил и учился сам.
В 2007 году немного позанимался разработкой интерфейсов для CRM, которую разрабатывали мои друзья.
2008 год стал переломным в моей жизни и карьере. Я начал работать в одном из крупнейших полиграфических комбинатов в Южном Федеральном округе. Это была та «заводская проходная», которая вывела меня в люди . Три года я жил на работе. Композиция, типографика, колористика, технологии полиграфии — пришлось освоить и усвоить огромное количество знаний. Три года я не был в отпуске.
В 2011 мне показалось, что я перерос свою работу, и я ушел в издательство журнала Chief Time. Выезды на съемки с фотографами и редактором, B2B-особенности дизайна, ночные сдачи номера. Всё было в новинку.
Через год меня переманили в стартап нового регионального журнала. Команда была хорошая и за год мы с нуля сделали издание с честным 15000-м тиражом.
В 2013 я переехал в Санкт-Петербург. Успел позаниматься предметной коммерческой фотосъемкой. Немного поработал дизайнером детской обуви.
С 2014 года веду несколько проектов по оформлению B2B-мероприятий. Несколько лет назад начал «уходить» из полиграфии в веб-дизайн.
Фрилансером я так или иначе работал в разные годы. Сменил несколько площадок, работал с командой дизайнеров. И вот снова решил немного разнообразить свою жизнь и работу. Я здесь, для того чтобы решать ваши проблемы с дизайном. Применять знания и умения, накопленные за 16 лет работы. Делать хорошо вам и своему портфолио.
Главный принцип моей работы — репутация — это самое важное, что есть у фрилансера.
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