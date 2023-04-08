SMM специалист

Меня зовут Виктория,

я SMM-специалист. Я занимаюсь упаковкой и продвижением страниц .Работа со мной состоит из этапов:

1. брифинг

2. составление подробного анализа ца

3. составление контент - плана (посты, сторис, рилс)

4. оформление шапки профиля (3 варианта), обложек актуальных историй

6. копирайтинг обработка фото материала, дизайн постов

8. составление визуала ленты (из готовых фото или заранее проведенной контент-съемки)

9. начало публикации контента