victoriakh

Архитектурный дизайн интерьеров. Проектирование интерьера, ЗD-визуализация, рабочие чертежи. Дипломные работы. Векторная графика.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Ташкентский Архитектурно-строительный Институт. Архитектор-градостроитель (бакалавриат)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:
Пользователь 3DMax + Corona, AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop, пакет MS Office. Владею техникой графического и художественного рисунка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
Дипломные работы по градостроительству и архитектуре.
Разработка дизайн - проектов жилых и общественных помещений (полный пакет: рабочие чертежи + визуализация).
Осуществление макетов рекламных изделий (визитки, флаеры, банеры), создание логотипов, создание чертежей, разработка планов.
Оформление торжеств (полный пакет: бенеры, плакаты с рассадкой гостей, именные таблички, доски достижений, номерки для столов и т.д.)