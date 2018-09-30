victoriakh

Архитектурный дизайн интерьеров. Проектирование интерьера, ЗD-визуализация, рабочие чертежи. Дипломные работы. Векторная графика.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Ташкентский Архитектурно-строительный Институт. Архитектор-градостроитель (бакалавриат)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

Пользователь 3DMax + Corona, AutoCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop, пакет MS Office. Владею техникой графического и художественного рисунка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

Дипломные работы по градостроительству и архитектуре.

Разработка дизайн - проектов жилых и общественных помещений (полный пакет: рабочие чертежи + визуализация).

Осуществление макетов рекламных изделий (визитки, флаеры, банеры), создание логотипов, создание чертежей, разработка планов.

Оформление торжеств (полный пакет: бенеры, плакаты с рассадкой гостей, именные таблички, доски достижений, номерки для столов и т.д.)