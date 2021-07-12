За плечами 6 лет работы на ТВ в качестве репортёра, редактора и инженера видео-монтажа. Написание сценариев, организация съёмочного процесса, работа на съёмках с реальными героями, интервьюирование, написание закадрового текста, озвучка, составление монтажных листов, непосредственно МОНТАЖ. Готовила не только новостные сюжеты но и 3-х – 20-минутные информационные и рекламные проекты (ролики, презентации, мини-фильмы, видео-материалы для предвыборных кампаний). Сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с ОРТ(программа «Доброе утро»), готовила сюжеты и репортажи «под ключ» для ТВЦ (программа «События»). Также занимаюсь производством свадебных фильмов "под ключ".