Больше, чем начинающий дизайнер!
Меня зовут Виктория. Я UX/UI дизайнер.
Создаю все свои дизайны в Figma — лучшем инструменте для веб-дизайна, который удобен в работе и для дизайнера, и для верстальщика.
Выполняю свою работу с любовью, и большой ответственностью!!
В любое удобное для вас время, смогу выполнить доработку / ре-дизайн вашего сайта.
Время выполнения работы Вас приятно удивит!
Буду рада сотрудничеству.:)
Связь со мной.
Telegram +380966067278
Портфолио
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