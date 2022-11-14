Больше, чем начинающий дизайнер!

Меня зовут Виктория. Я UX/UI дизайнер.

Создаю все свои дизайны в Figma — лучшем инструменте для веб-дизайна, который удобен в работе и для дизайнера, и для верстальщика.

Выполняю свою работу с любовью, и большой ответственностью!!

В любое удобное для вас время, смогу выполнить доработку / ре-дизайн вашего сайта.

Время выполнения работы Вас приятно удивит!

Буду рада сотрудничеству.:)

Связь со мной.

Telegram +380966067278