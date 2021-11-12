Здравствуйте, давайте знакомиться)
Я профессиональный веб дизайнер с опытом более 7 лет. Высшее образование по дизайну и курсы у SkillBox.
Работаю с мобильными приложениями. Это могут быть проекты как на стадии концепции, так и запущенные в эксплуатацию, которые требуют дизайн-поддержки или перезапуска.
Наш план работы при разработке приложения с нуля:
1. Подготовка к проектированию
-Брифинг с заказчиком (Идея продукта, какие проблемы решает, конкуренты, ЦА, функционал)
2. Проектирование
- Создание навигационной модели, создание карты переходов, кликабельный прототип
- Разработка дизайн-концепции
3. Проверка идеи - Тестирование
4. Презентация дизайн-концепции для клиента
5. Создание UI - кита
6. Адаптация макетов
7. Подготовка макетов для передачи в разработку
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