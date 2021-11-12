Mobile app design. UX UI

Здравствуйте, давайте знакомиться)

Я профессиональный веб дизайнер с опытом более 7 лет. Высшее образование по дизайну и курсы у SkillBox.

Работаю с мобильными приложениями. Это могут быть проекты как на стадии концепции, так и запущенные в эксплуатацию, которые требуют дизайн-поддержки или перезапуска.

Наш план работы при разработке приложения с нуля:

1. Подготовка к проектированию

-Брифинг с заказчиком (Идея продукта, какие проблемы решает, конкуренты, ЦА, функционал)

2. Проектирование

- Создание навигационной модели, создание карты переходов, кликабельный прототип

- Разработка дизайн-концепции

3. Проверка идеи - Тестирование

4. Презентация дизайн-концепции для клиента

5. Создание UI - кита

6. Адаптация макетов

7. Подготовка макетов для передачи в разработку