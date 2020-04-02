Переводчик

Приветствую! Хотите качественный перевод? Я вам помогу! Меня зовут Виктория и я являюсь переводчиком. Увидев ваше объявление, решила откликнуться! Изучаю английский язык на протяжении 11 лет. Уровень владения Advanced. Имею опыт работы перевода в социальной сфере, экономики, техники, учёбы. На данный момент работаю фрилансером: копирайтером и переводчиком. Также могу помочь в продвижении товаров (при помощи продающих текстов). Готова к работе с вами и к любым замечаниям, корректировка будет происходить до тех пор, пока работодателю она не понравится! Моя почта: [email protected]РедактироватьУдалить