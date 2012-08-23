viking13

Денис Тойвонен viking13

 
43 годаРоссия/Петрозаводск
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Насторойка серверов на ОС Linux (samba, squid, dhcp и т.д.).

Программные пакеты: CiscoWorks 2000, MS Office и др.

Владение технич. английским языком, финским.

Проектировка, настройка пассивного и активного оборудования ЛВС, работа с оборудование фирм Cisco, HP, 3com, администраторирование сети, техническое обслуживание парка ПК.

Инициативный, коммуникабельный, исполнительный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, высокая личная организованность, ответственность, гибкость в принятии решений, целеустремленность.

Наличие сертификатов: CCNA, cisco switch

Linux