Насторойка серверов на ОС Linux (samba, squid, dhcp и т.д.).
Программные пакеты: CiscoWorks 2000, MS Office и др.
Владение технич. английским языком, финским.
Проектировка, настройка пассивного и активного оборудования ЛВС, работа с оборудование фирм Cisco, HP, 3com, администраторирование сети, техническое обслуживание парка ПК.
Инициативный, коммуникабельный, исполнительный, энергичный, дисциплинированный, быстро и легко обучаемый, высокая личная организованность, ответственность, гибкость в принятии решений, целеустремленность.
Наличие сертификатов: CCNA, cisco switch
Действие аккаунта приостановлено!