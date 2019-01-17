vinipark108

Пишу стихи, поэмы, эпиграммы, поздравления, тексты, рассказы. Исполню любой литературный каприз заказчика.

Печатался в газетах и журналах.

Издано несколько книг стихов.

Участвовал в песенных конкурсах, был лауреатом.

Тематика стихов: лирика; гражданская, философская, любовная, песенная.

А также горы, авиация, Ленинград, море, аномальные явления, сказки, история, научно-популярные.

Кроме этого; пишу, рассказы, эссе повести, романы, в основном фантастика, а также научно-популярные статьи.

Сочиняю рубаи, эпиграммы, катрены, сонеты.

Буду рад помочь любому желающему, за чисто символическую цену.