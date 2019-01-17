vinipark108

Александр Крапивин vinipark108vinipark108
73 годаРоссия/Буденновск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Пишу стихи, поэмы, эпиграммы, поздравления, тексты, рассказы. Исполню любой литературный каприз заказчика.
Печатался в газетах и журналах.
Издано несколько книг стихов.
Участвовал в песенных конкурсах, был лауреатом.
Тематика стихов: лирика; гражданская, философская, любовная, песенная.
А также горы, авиация, Ленинград, море, аномальные явления, сказки, история, научно-популярные.
Кроме этого; пишу, рассказы, эссе повести, романы, в основном фантастика, а также научно-популярные статьи.
Сочиняю рубаи, эпиграммы, катрены, сонеты.
Буду рад помочь любому желающему, за чисто символическую цену.
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