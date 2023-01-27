Графический дизайнер

Добрый день! Меня зовут Ася и я начинающий графический дизайнер :) !Примеры моих работ есть в профиле! Ранее я работала СММ-менеджером, поэтому есть опыт в создании презентаций, брошюр, листовок для анонсов мероприятий. Прохожу обучение у ведущих графических дизайнеров в школе Skillbox, знаю, как сделать классный логотип и рисую крутые и стильные иллюстрации. Буду рада поработать с вами!