Графический дизайнер
Добрый день! Меня зовут Ася и я начинающий графический дизайнер :) !Примеры моих работ есть в профиле! Ранее я работала СММ-менеджером, поэтому есть опыт в создании презентаций, брошюр, листовок для анонсов мероприятий. Прохожу обучение у ведущих графических дизайнеров в школе Skillbox, знаю, как сделать классный логотип и рисую крутые и стильные иллюстрации. Буду рада поработать с вами!
Портфолио
- Инфографика для маркетплейсов12 просмотров
- Открытки21 просмотр
- Типографика10 просмотров
- Иллюстрации11 просмотров
- Фирменный стиль для французской кондитерской12 просмотров