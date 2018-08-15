Векторные Иллюстрации
Векторные иллюстрации в Adobe Illustrator:
- логотипы
- фоны
- паттерны
- персонажи
- дизайн упаковки
- и прочее
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Зимний пейзаж143 просмотра
- Векторное изображение автомобиля126 просмотров
- Рожденственское дерево112 просмотров
- 8 марта146 просмотров
- Ретушь155 просмотров
- Обработка фотографии, Ретушь116 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Виктория выполнила заказ в срок. Все как и обговаривали. Результатом доволен. Рекомендую этого исполнителя. Все четко, качественно, быстро. "