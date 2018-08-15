vita78ru

Виктория vita78ru

 
37 летИталия/Тренто
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Векторные Иллюстрации

Векторные иллюстрации в Adobe Illustrator:

  • логотипы
  • фоны
  • паттерны
  • персонажи
  • дизайн упаковки
  • и прочее
Illustrator
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Обработка фотографии
Виктория выполнила заказ в срок. Все как и обговаривали. Результатом доволен. Рекомендую этого исполнителя. Все четко, качественно, быстро. "