Работаю с соц.сетями с июня 2013 года: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники, YouTube, очень быстро освою любые другие сети! Имею базу профессиональных копирайтеров и дизайнеров. Владею несколькими профессиями (подробности читайте ниже), работаю в сфере музыки, опыт работы в туризме, печатной продукции, питания и в сфере медицины. Богатый опыт работы с интернет-магазинами и сетевой продукцией. Есть любительский опыт фото- и видеосъемки.
Рада буду помочь Вам в раскрутке Ваших соц.сетей и в написании текстов! ;)
Я очень люблю свою работу, с радостью помогу Вам во всем, честно и качественно!
РАБОТЫ:
1. Проект "АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ" - ведение соц.сетей Артиста:
- Инстаграм @alexchumakoff_official_fan_
- ВКонтакте http://vk.com/chumakoff_ru
- Фейсбук https://facebook.com/Chumakoff.ru/
- Твиттер @AChumakoff_News
- YouTube https://www.youtube.com/user/ChumakovOfficial
+ фан-клуб Алексея. Работаю с февраля 2014 года по сей день.
2. Проект "ALL-ECO.RU" - интернет-магазин экологически-чистой продукции www.all-eco.ru - сотрудничество с 2004 года по сей день.
3. Проект "ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК" - ведение соц.сетей Артистки:
- Инстаграм@juliakovalchuk_official_fan
- ВКонтакте http://vk.com/juliakovalchuk_official
- Фейсбук https://m.facebook.com/juliakovalchuk.official/
- Твиттер @NewsKovalchuk
+ фан-клуб Юлии. Сотрудничали почти 2 года.
4. Проект "КАРАОКЕ КЛУБ АДРИАНО" - аккаунт Инстаграм караоке-клуба
https://www.instagram.com/adriano_club_karaoke/. Сотрудничали 6 месяцев.
5. Проект "АЛЕКСЕЙ ХВОРОСТЯН" - ведение группы ВКонтакте: http://vk.com/neoxvorostyan
6. Проект "ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ" - ведение соц.сетей проекта:
- Фейсбук https://facebook.com/festivaledi/
- Инстаграм https://www.instagram.com/festival_edi_moscow/
ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Имею высшее образование по Туризму (РМАТ - Российская Международная Академия Туризма, окончила с красным дипломом)
2. Имею среднее профессиональное Медицинское образование (МОМК - Московский Областной Медицинский колледж, сестринское дело)
3. Имею еще одно среднее профессиональное образование по Парикмахерскому делу (мужской парикмахер, но и с женскими образами справлюсь:))
4. Понимаю и разговариваю на нескольких языках: русский, английский, грузинский, испанский, армянский и немного французский.
ХОББИ и ПРИСТРАСТИЯ:
1. Музыка - пою везде и всегда, занимаюсь вокалом, не представляю своей жизни без музыки!
2. Рисунок - простой карандаш, ластик и блокнотик - все, что нужно для вдохновения и отличного настроения! Люблю рисовать портреты.
3. Фотография - не представляю жизни без фотографии, фотографирую везде и всегда всем, что попадется под руку.:)
4. Видеосъемка - все знакомые говорят, что я отлично с этим справляюсь, хоть и профессиональной аппаратуры не имею.:)
5. Путешествия - люблю Россию и внутренний туризм, видимо, профессия отразилась на моих пристрастиях к туризму.:)
6. Спорт - играю в большой теннис, волейбол, пинг-понг и бадмингтон, очень люблю футбол и баскетбол.
7. Интернет, а точнее - Социальные Сети - занимаюсь ими уже 3 года, работ пока еще не много, но опыт нарабатываю с каждым днем!:)
С большим удовольствием возьмусь за любой проект, если Вы в меня поверите и доверите свое "детище"!:)