Привет, друзья! Вам ЗДОРОВЬЯ и ДОБРА!😉 Помогу с СОЦ.СЕТЯМИ всем и каждому!:)

Работаю с соц.сетями с июня 2013 года: Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники, YouTube, очень быстро освою любые другие сети! Имею базу профессиональных копирайтеров и дизайнеров. Владею несколькими профессиями (подробности читайте ниже), работаю в сфере музыки, опыт работы в туризме, печатной продукции, питания и в сфере медицины. Богатый опыт работы с интернет-магазинами и сетевой продукцией. Есть любительский опыт фото- и видеосъемки.

Рада буду помочь Вам в раскрутке Ваших соц.сетей и в написании текстов! ;)

Я очень люблю свою работу, с радостью помогу Вам во всем, честно и качественно!

РАБОТЫ:

1. Проект "АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ" - ведение соц.сетей Артиста:

- Инстаграм @alexchumakoff_official_fan_

- ВКонтакте http://vk.com/chumakoff_ru

- Фейсбук https://facebook.com/Chumakoff.ru/

- Твиттер @AChumakoff_News

- YouTube https://www.youtube.com/user/ChumakovOfficial

+ фан-клуб Алексея. Работаю с февраля 2014 года по сей день.

2. Проект "ALL-ECO.RU" - интернет-магазин экологически-чистой продукции www.all-eco.ru - сотрудничество с 2004 года по сей день.

3. Проект "ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК" - ведение соц.сетей Артистки:

- Инстаграм@juliakovalchuk_official_fan

- ВКонтакте http://vk.com/juliakovalchuk_official

- Фейсбук https://m.facebook.com/juliakovalchuk.official/

- Твиттер @NewsKovalchuk

+ фан-клуб Юлии. Сотрудничали почти 2 года.

4. Проект "КАРАОКЕ КЛУБ АДРИАНО" - аккаунт Инстаграм караоке-клуба

https://www.instagram.com/adriano_club_karaoke/. Сотрудничали 6 месяцев.

5. Проект "АЛЕКСЕЙ ХВОРОСТЯН" - ведение группы ВКонтакте: http://vk.com/neoxvorostyan

6. Проект "ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ" - ведение соц.сетей проекта:

- Фейсбук https://facebook.com/festivaledi/

- Инстаграм https://www.instagram.com/festival_edi_moscow/

ОБРАЗОВАНИЕ:

1. Имею высшее образование по Туризму (РМАТ - Российская Международная Академия Туризма, окончила с красным дипломом)

2. Имею среднее профессиональное Медицинское образование (МОМК - Московский Областной Медицинский колледж, сестринское дело)

3. Имею еще одно среднее профессиональное образование по Парикмахерскому делу (мужской парикмахер, но и с женскими образами справлюсь:))

4. Понимаю и разговариваю на нескольких языках: русский, английский, грузинский, испанский, армянский и немного французский.

ХОББИ и ПРИСТРАСТИЯ:

1. Музыка - пою везде и всегда, занимаюсь вокалом, не представляю своей жизни без музыки!

2. Рисунок - простой карандаш, ластик и блокнотик - все, что нужно для вдохновения и отличного настроения! Люблю рисовать портреты.

3. Фотография - не представляю жизни без фотографии, фотографирую везде и всегда всем, что попадется под руку.:)

4. Видеосъемка - все знакомые говорят, что я отлично с этим справляюсь, хоть и профессиональной аппаратуры не имею.:)

5. Путешествия - люблю Россию и внутренний туризм, видимо, профессия отразилась на моих пристрастиях к туризму.:)

6. Спорт - играю в большой теннис, волейбол, пинг-понг и бадмингтон, очень люблю футбол и баскетбол.

7. Интернет, а точнее - Социальные Сети - занимаюсь ими уже 3 года, работ пока еще не много, но опыт нарабатываю с каждым днем!:)

С большим удовольствием возьмусь за любой проект, если Вы в меня поверите и доверите свое "детище"!:)