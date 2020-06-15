Відкреативлю твоє завдання. Створю сучасний та актуальний дизайн

Всім привіт) Мене звати Віталія, мені 19 років.Навчаюся у Національному університеті "Львівська політехніка" на факультеті графічного дизайну.Обожнюю те що роблю)Володію всіма програмами AdobeМожу запропонувати багато послуг:-розробка назви та лого бренду-різні поліграфічна роботи-створюю портрети та картини різними техніками, матеріалами та стилями-розробляю ескізи-можу круто обробити вашу фотографію -і можу вас цього всього навчити)Працюю по максимально низьких цінах)Прислухаюся до кожного вашого побажання Виконую все креативно та швидко