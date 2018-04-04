vitalii22022

Настройка Контекстной Рекламы. Быстро и Качественно!

Опыт работы более 3х лет.

Сертификаты Google Adwords, Google Analytics, Yandex Direct, Yandex Metrica

Опыт ведения огромных e-commerce проектов с месячными бюджетами от 5000 у.е. в нишах:

электроника

одежда

текстиль

+ настройка около 70 аккаунтах во всевозможных нишах

Работа на иностранный рынок, настройка кабинетов Google, Bing, FB

Аудит, стратегия, медиапланирование бесплатно!