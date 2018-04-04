vitalii22022

Виталий Отрощенко vitalii22022vitalii22022
34 годаУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настройка Контекстной Рекламы. Быстро и Качественно!
Опыт работы более 3х лет.
Сертификаты Google Adwords, Google Analytics, Yandex Direct, Yandex Metrica
Опыт ведения огромных e-commerce проектов с месячными бюджетами от 5000 у.е. в нишах:
электроника
одежда
текстиль
+ настройка около 70 аккаунтах во всевозможных нишах
Работа на иностранный рынок, настройка кабинетов Google, Bing, FB
Аудит, стратегия, медиапланирование бесплатно!