Диктор, актёр дубляжа, профессиональный радиоведущий, пародист
Диктор, профессиональный радиоведущий, пародист. Сильный, богатый, универсальный бас-баритон, баритон (от академической, федеральной подачи, до клубной и игровой).
Озвучиваю рекламные ролики, бренд войс, персонажи игр, дубляж фильмов и др.
/Преподаватель актёрского мастерства, капитан и автор команд КВН/
Еще работы здесь - https://soundcloud.com/artvit/sets/d7xyng8xinty
Телефон для связи: +7 9172211440; +7 9046625552
E-mail: [email protected]
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- Диктор, актёр дубляжа, профессиональный радиоведущ227 просмотров
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