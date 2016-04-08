Диктор, актёр дубляжа, профессиональный радиоведущий, пародист

Диктор, профессиональный радиоведущий, пародист. Сильный, богатый, универсальный бас-баритон, баритон (от академической, федеральной подачи, до клубной и игровой).

Озвучиваю рекламные ролики, бренд войс, персонажи игр, дубляж фильмов и др.

/Преподаватель актёрского мастерства, капитан и автор команд КВН/

Еще работы здесь - https://soundcloud.com/artvit/sets/d7xyng8xinty

Телефон для связи: +7 9172211440; +7 9046625552

E-mail: [email protected]