Дизайн интерьера под ключ. От разработки до реализации. Визуализация интерьера,3ds max.vray
Опыт работы 10 лет.
Портфолио
- Разработка наружной рекламы,ребрендинг Вияр - РОКО460 просмотров
- Визуализация корпусной мебели в интерьере665 просмотров
- Визуализация реальной корпусной мебели в интерьере439 просмотров
- Визуализация корпусной мебели в интерьере420 просмотров
- Для сайта - входная группа373 просмотра
- Для сайта - гостинная355 просмотров
- Для сайта - детская335 просмотров
- Для сайта компании РОКО- прихожая390 просмотров
- Прихожая - для сайта394 просмотра
- Ванная343 просмотра
- Офис319 просмотров
- Коридор вид3372 просмотра