vitunka

Вита Шляхова vitunka

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Дизайн интерьера под ключ. От разработки до реализации. Визуализация интерьера,3ds max.vray

Опыт работы 10 лет.

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