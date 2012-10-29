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Юлия Наколочка
vixuxol
vixuxol
30 лет
Россия
/
Новосибирск
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
9 лет назад
1 отзыв
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113 просмотров
Отзывы заказчиков
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Елена
Elmathefirst
43 года
Россия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
2 простых задания в графическом редакторе
Юлия, спасибо за оперативно и качественно выполненную работу! Рекомендую как ответственного исполнителя!
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Отзывы заказчиков
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