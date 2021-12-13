SMM специалист
Упаковываю и продвигаю коммерческие аккаунты
Ведение профиля включает в себя:
-Анализ целевой аудитории и конкурентов
Разработка контент стратегии под запросы покупателей
Копирайтинг ( текста и сторис оформленные под желания, боли и интересы ЦА)
Оформление профиля в едином стиле который отражает бренд компании
Упаковка профиля ( УТП в шапке, «Актуальные» сторис для быстрой навигации, запоминающейся никнейм и описание
Продвижение как платными, так и бесплатными способами, которые включают в себя: таргет, реклама у блогеров, хештеги, отметки , взаимное взаимодействие с аккаунтами с общей целевой аудиторией)
Порядок работы и условия обсуждаются в индивидуальном порядке 8-999-923-15-21
Действие аккаунта приостановлено!