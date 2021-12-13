SMM специалист

Упаковываю и продвигаю коммерческие аккаунты

Ведение профиля включает в себя:

-Анализ целевой аудитории и конкурентов

Разработка контент стратегии под запросы покупателей

Копирайтинг ( текста и сторис оформленные под желания, боли и интересы ЦА)

Оформление профиля в едином стиле который отражает бренд компании

Упаковка профиля ( УТП в шапке, «Актуальные» сторис для быстрой навигации, запоминающейся никнейм и описание

Продвижение как платными, так и бесплатными способами, которые включают в себя: таргет, реклама у блогеров, хештеги, отметки , взаимное взаимодействие с аккаунтами с общей целевой аудиторией)

Порядок работы и условия обсуждаются в индивидуальном порядке 8-999-923-15-21