Сведения об образовании:
1987 — 1992 (высшее гуманитарное)
Липецкий государственный педагогический университет
Факультет: Художественно-графический
Специальность: Преподаватель изобразительного искусства и черчения
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После окончания вуза, самостоятельно освоил профессию дизайнера компьютерной графики и работаю в сфере рекламы.
Хорошо знаю современные материалы и способы производства наружной рекламы и полиграфии.
Повышение квалификации: 1994 Оператор ПК ЛГПУ, Физмат, св-во
Опыт работы:
сентябрь 2005 — по настоящее время
Ведущий дизайнер — ООО «Аполло» (аренда рекламных конструкций)
Обязанности, функции, достижения:
Копирайт, креатив, дизайн, допечатная подготовка, сопровождение изготовления.
Имею многочисленные благодарности клиентов.
Профессиональные навыки, умения, компетенции:
В совершенстве владею графическими пакетами Adobe, Corel, допечатной подготовкой для широкоформатной печати.
Участие в конкурсах:
Учавствовал в конкурсе векторной графики «Искра»
I место в номинации «персонаж»
II место в номинации «логотип»
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