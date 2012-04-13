Строгий - лаконичный дизайн - это ко мне!!!)))

Сведения об образовании:

1987 — 1992 (высшее гуманитарное)

Липецкий государственный педагогический университет

Факультет: Художественно-графический

Специальность: Преподаватель изобразительного искусства и черчения

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После окончания вуза, самостоятельно освоил профессию дизайнера компьютерной графики и работаю в сфере рекламы.

Хорошо знаю современные материалы и способы производства наружной рекламы и полиграфии.

Повышение квалификации: 1994 Оператор ПК ЛГПУ, Физмат, св-во

Опыт работы:

сентябрь 2005 — по настоящее время

Ведущий дизайнер — ООО «Аполло» (аренда рекламных конструкций)

Обязанности, функции, достижения:

Копирайт, креатив, дизайн, допечатная подготовка, сопровождение изготовления.

Имею многочисленные благодарности клиентов.

Профессиональные навыки, умения, компетенции:

В совершенстве владею графическими пакетами Adobe, Corel, допечатной подготовкой для широкоформатной печати.

Участие в конкурсах:

Учавствовал в конкурсе векторной графики «Искра»

I место в номинации «персонаж»

II место в номинации «логотип»