Владимир Шестаков vladimiraktovladimirakto
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
2D анимация, персонажная анимация, инфографика, заставки, логотипы, иллюстрации.
Работаю в After Effects, Illustrator, Premiere. Портфолио по ссылке - www.vimeo.com/vladimirakto
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Анимация для JOOM129 просмотров
- Подборка моих работ (персонажка)155 просмотров
- Заставка для онлайн-курса195 просмотров
- Заставка для видео-блога151 просмотр
- Exit #3, Квесты в реальности169 просмотров