vladimirakto

Владимир Шестаков vladimirakto

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
2D анимация, персонажная анимация, инфографика, заставки, логотипы, иллюстрации.

Работаю в After Effects, Illustrator, Premiere. Портфолио по ссылке - www.vimeo.com/vladimirakto

IllustratorAfter EffectsИнфографика
Портфолио