Владислав Шевченко vladraha321vladraha321
27 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обработка фотографий, баннеры и реклама на заказ.
Я не мастер , но и не новенький, по этому цены не высокие.
Для связи со мной используйте социальную сеть ВКонтакте , мои данные https://vk.com/id0o0000o0
Так же mail [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наложение фото на текст152 просмотра
- Размытие заднего фона144 просмотра
- Реклама фирмы Sony129 просмотров
- Обработка фотографий141 просмотр