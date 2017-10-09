vladraha321

Владислав Шевченко vladraha321

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Обработка фотографий, баннеры и реклама на заказ.

Я не мастер , но и не новенький, по этому цены не высокие.

Для связи со мной используйте социальную сеть ВКонтакте , мои данные https://vk.com/id0o0000o0

Так же mail [email protected]

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