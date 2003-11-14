SMM Спеціаліст/Таргетолог/Веб-дизайнер/Монтажер-оператор

Вітаю. Мене звуть Влад. Мені 19 років. Займаюся в галузі IT вже близько 4х років, пробував себе в різних нішах, і згодом став спеціалізуватися з просуванням інстаграм брендів, товарів та послуг, таргетованої та контекстної реклами соціальних мереж та інтернет магазинів, виводячи їх на перші рядки реклами в пошукових системах та веб дизайну сайтів для роботодавців. На даний момент я навчаюсь на другому курсі на режисера кіно та телебачення, тому добре володію навичками відеозйомки та монтажу. Тому якщо потрібно щось зробити, прошу я відкритий для вас та ваших побажань. Дякую, з повагою Влад.