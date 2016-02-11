Чертежи AutoCAD, оцифровка, планы, разрезы, узлы, фасады.
Выполняю следующие задачи в системе проектирования AutoCAD:
- перенос чертежей (АР, КЖ, КМ и прочие) с растрового изображения в электронный вид и его оформление (векторизация и оцифровка)
- выполнение строительных и архитектурных чертежей (поэтажные планы, планы кровли, разрезы, узлы, лестницы, фасады, экспликации)
Предоставляю работы в форматах dwg, pdf.
Цена договорная, зависит от сложности и объема работы.
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Аудиомонтаж
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Чертежи и Схемы
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$5/час
от $5от 1 дня
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