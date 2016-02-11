Чертежи AutoCAD, оцифровка, планы, разрезы, узлы, фасады.

Выполняю следующие задачи в системе проектирования AutoCAD:

- перенос чертежей (АР, КЖ, КМ и прочие) с растрового изображения в электронный вид и его оформление (векторизация и оцифровка)

- выполнение строительных и архитектурных чертежей (поэтажные планы, планы кровли, разрезы, узлы, лестницы, фасады, экспликации)

Предоставляю работы в форматах dwg, pdf.

Цена договорная, зависит от сложности и объема работы.