Здравствуйте. Я начинающий специалист, пусть и с небольшим опытом, который может взяться за предложенную Вами работу. Вероятно, Вас интересует, что я могу?

-> создание буклетов, открыток, визиток, календарей(иллюстрации могу отрисовать по Вашему брифу, если будет такое пожелание) и пр.,

-> создание наружной рекламы и наружного оформления, а так же все, что с ним связано,

-> написание продающих постов, ведение постинга,

-> отрисовка иллюстраций в стиле минимализма(примеры работ скоро появятся в портфолио, и Вы сможете с ними ознакомиться),

-> создание меню на любой вкус,

а так же могу написать сочинение, стихотворение, сленг и подобное.

Выполнение работ в срок, без задержек.