Здравствуйте. Я начинающий специалист, пусть и с небольшим опытом, который может взяться за предложенную Вами работу. Вероятно, Вас интересует, что я могу?
-> создание буклетов, открыток, визиток, календарей(иллюстрации могу отрисовать по Вашему брифу, если будет такое пожелание) и пр.,
-> создание наружной рекламы и наружного оформления, а так же все, что с ним связано,
-> написание продающих постов, ведение постинга,
-> отрисовка иллюстраций в стиле минимализма(примеры работ скоро появятся в портфолио, и Вы сможете с ними ознакомиться),
-> создание меню на любой вкус,
а так же могу написать сочинение, стихотворение, сленг и подобное.
Выполнение работ в срок, без задержек.
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Портфолио
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